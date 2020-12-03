Локдаун в Україні: які обмеження можуть ввести

У разі введення локдауну в Україні карантинні обмеження значно посилять. Які додаткові заходи можуть ввести для боротьби з поширенням коронавірусу - детально на РБК-Україна.

Що заборонено під час локдауну

Уряд продовжує розгляд варіантів посилення карантину в країні. Повний локдаун є одним з обговорюваних сценаріїв. Жорсткі обмеження можуть ввести на новорічні свята, якщо захворюваність на COVID-19 продовжить рости.

Вперше тотальний локдаун в Україні був оголошений навесні цього року. Щоб стримати спалах коронавірусу, влада ввела загальнонаціональний карантин з 12 березня по 22 травня.

В рамках весняного локдауну заборонялося:

робота навчальних закладів;

проведення масових заходів;

робота кафе, ресторанів, ТРЦ, ринків;

громадський транспорт у містах працював за перепустками, зупинено метро;

закрито міжнародне пасажирське сполучення, а також транспортне сполучення всередині країни;

закриті кінотеатри, театри, спортзали, басейни, салони краси та перукарні;

заборонені прогулянки в парках і на дитячих майданчиках, переміщення вулицями обмежувалося групами не більше 2 осіб.

На даний момент рішення про терміни і обмеження повторного локдауну ще не прийнято. Кабмін розробляє оптимальний варіант посилення карантину.

Локдаун в Україні може бути "інтелектуальним"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що влада розглядає можливість введення "інтелектуального" локдауну. Нові обмеження будуть не такими жорсткими, як під час весняного карантину, а скоригованими в залежності від ситуації в регіонах.

Він також зазначив, що на свята в кінці грудня - на початку січня доцільно обмежити роботу громадського транспорту. Дана міра не призведе до негативних наслідків для економіки.

Місцева влада підтримує посилення карантину на свята

За підсумками засідання Кабміну 2 грудня Денис Шмигаль повідомив, що мери міст і голови ОДА підтримують введення додаткових обмежень під час новорічних заходів.

Так, місцева влада згодна з повною забороною або частковим обмеженням роботи святкових ярмарків. Майже 90% міських голів підтримали повну заборону концертів. Ще 60% представників місцевої влади виступають за введення обмежень під час встановлення новорічної ялинки.

Як працюватиме громадський транспорт

Міністерство інфраструктури не розглядає варіант зупинки роботи громадського транспорту в разі локдауну. Глава відомства Владислав Криклій наполягатиме на продовженні функціонування транспорту, оскільки це "артерія для економіки". Окремі обмеження можуть стосуватися кількості пасажирів в салоні.

Владислав Криклій зазначив, що міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення і залізничне сполучення працюватимуть. Внутрішні перельоти скасовувати також не будуть. Міжнародне авіасполучення буде здійснюватися з урахуванням ситуації в іншій країні.

У МОЗ також наголосили, що зупинка транспорту не вплине на епідеміологічну ситуацію. При локдауні не буде "годин пік", тому практично не буде карантинних порушень.

У той же час глава МВС Арсен Аваков не виключає скасування міжміського транспортного сполучення. За його словами, в разі загрози поширення інфекції, курсування транспорту між містами, в тому числі залізничного, може бути перекрито.

Як буде працювати метро в Києві

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що метрополітен і громадський транспорт під час локдауну повинні продовжувати роботу.

"Вводить карантин виключно уряд. Якщо локдаун буде введений, нам потрібні чіткі правила дотримання карантину. Я буду наполягати, якщо локдаун буде введений, не зупиняти метро і громадський транспорт", - сказав мер Києва.

Про локдаун попередять заздалегідь

У разі прийняття владою рішення про локдаун, населенню оголосять про це за 7-10 днів до вступу в силу нових обмежень.

Уряд заздалегідь зробить повідомлення з чітким переліком заходів, які будуть діяти для населення і бізнесу в умовах жорсткого карантину.

Варто відзначити, що карантин вихідного дня в Україні скасували, по всій країні в грудні діють обмеження "помаранчевої зони".

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що локдаун в Україні введуть з 100% вірогідністю. Однак влада продовжує обговорення, коли саме це буде зроблено - в грудні або з 2 січня.