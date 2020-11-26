Локдаун в Украине: что важно знать

Локдаун в Украине могут ввести в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Подробнее об ограничениях локдауна, когда и при каких условиях объявят жесткий карантин - на РБК-Украина.

Что такое локдаун

Локдаун - это система ограничительных мер, которые вводятся с целью сдержать распространение заболеваемости. Во время локдауна действует режим изоляции для населения, т.е. ограничивается свобода передвижений и действий в границах определенной зоны.

В нормальном режиме могут продолжать работу только организации, обеспечивающие основные потребности граждан, и объекты критической инфраструктуры.

Полный локдаун из-за вспышки коронавируса действовал в Украине с середины марта по 22 мая. Правительство ввело жесткий карантин, в рамках которого было запрещено: работу учебных заведений всех типов, массовые мероприятия, работу ТРЦ, заведений общепита. Общественный транспорт функционировал с ограничениями. Также были закрыты пункты пропуска на границе и прекращено международное авиа- и ж/д сообщение. В конце мая началось постепенное ослабление ограничений и введен адаптивный карантин.

В связи с ростом заболеваемости и ежедневными "антирекордами" новых случаев COVID-19 среди украинцев, в середине ноября правительство усилило карантин. В частности, с 00:00 субботы до 00:00 понедельника введен карантин выходного дня. Действие данных мер продлится с 14-го по 30 ноября.

Карантин выходного дня является частичным локдауном. На это время запрещена работа магазинов, за исключением продуктовых. Заведения общепита могут работать только в режиме на вынос. В выходные дни закрываются ТРЦ, развлекательные и культурные заведения, салоны красоты, спортзалы. Запрещено проведение массовых мероприятий.

При каких условиях в Украине могут ввести локдаун

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 25 ноября сообщил, что на данный момент не идет речь об усилении карантинных ограничений. При этом Кабмин разрабатывает план на случай ухудшения ситуации в стране.

В частности, правительство рассматривает возможность введения локдауна на период новогодних выходных. Шмыгаль отметил, что новогодние праздники могут дать толчок к всплеску заболеваемости. Этого может не выдержать система здравоохранения.

Глава Минздрава Максим Степанов назвал главное условие введения тотального локдауна - коллапс медицинской системы. Это может произойти, когда количество больных, которые госпитализируются, достигнет 25-30 тысяч, что является критической загруженностью системы - около 80%.

Министр здравоохранения отметил, что для улучшения ситуации с COVID-19 нужно разорвать цепь передачи болезни. Степанов допустил возможность ужесточения карантина и, в случае принятия такого решения, это будет касаться всех регионов.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что введение карантина выходного дня является единственным шансом, чтобы Украина не ввела полный локдаун. По его словам, если граждане не будут соблюдать установленные ограничения, страна действительно может вернуться к локдауну, т.к. ситуация с заболеваемостью критическая.

Введение тотального локдауна в стране на новогодние праздники предлагает министр культуры Александр Ткаченко. По его мнению, ситуация должна быть прогнозируемой. Ткаченко предлагает запланировать жесткий двухнедельный карантин, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн.

Советник президента Олег Устенко считает, что решение о введении локдауна может быть принято в случае резкого скачка заболеваемости коронавирусом. Он не исключает возможности усиления карантинных мер, однако четкого прогноза об их введении пока нет. Также Устенко заявил, что локдаун станет серьезным ударом по экономике страны. Однако по его словам, когда идет анализ принятия подобного решения, экономика уходит на второй план.

Какие страны уже ввели локдаун или сильно ужесточили карантин

Ситуация с заболеваемостью COVID ухудшается во многих странах, в связи с чем правительства усиливают ограничения.

Так, в Германии локдаун действует с начала ноября и планируется продолжить его еще на месяц. Закрыты рестораны, бары, развлекательные заведения, спортзалы, салоны красоты. Отелям запрещено принимать туристов. При этом школы и магазины работают.

В Литве повторно ввели общенациональный карантин в начале ноября. Действует обязательный масочный режим, отменены массовые мероприятия, закрыты кинотеатры, театры, заведения общепита работают на вынос.

Локдаун в Великобритании продолжается уже месяц. На данный момент гражданам не рекомендуется покидать дома без необходимости, ограничена работа заведений общепита, запрещены массовые мероприятия.

Во Франции введен режим локдауна с 30 октября. В рамках карантина закрыты заведения общепита и часть коммерческих предприятий. Образовательные учреждения продолжают работать, но школьники с 6 лет обязаны носить маску. Смягчение основных ограничений планируется после 15 декабря.

Карантин в Польше существенно ужесточен с 7 ноября. Закрыты учебные заведения, ограничена работа торговых центров, не работают заведения культуры, спортивные залы.

В Турции введен частичный локдаун - комендантский час на выходные дни с 20:00 до 10:00. Рестораны и кафе в этот период работают только в формате доставки, закрыты спортзалы, бассейны, музеи. До конца семестра закрыты школы. Кинотеатры не откроются до конца года.

Также комендантский час введен в Черногории. Людям запрещено покидать дома 19:00 до 5:00. Сокращена работа развлекательных объектов с 7:00 до 18:00.