Локдаун в Україні: що важливо знати

Локдаун в Україні можуть ввести в разі погіршення епідеміологічної ситуації із захворюваністю на коронавірус. Детальніше про обмеження локдауна, коли і за яких умов оголосять жорсткий карантин - на РБК-Україна.

Що таке локдаун

Локдаун - це система обмежувальних заходів, які вводяться з метою стримати поширення захворюваності. Під час локдауна діє режим ізоляції для населення, тобто обмежується свобода пересувань і дій в межах певної зони.

У нормальному режимі можуть продовжувати роботу тільки організації, що забезпечують основні потреби громадян, та об'єкти критичної інфраструктури.

Повний локдаун через спалах коронавіруса діяв в Україні з середини березня по 22 травня. Уряд запровадив жорсткий карантин, в рамках якого було заборонено: роботу навчальних закладів усіх типів, масові заходи, роботу ТРЦ, закладів громадського харчування. Громадський транспорт функціонував із обмеженнями. Також були закриті пункти пропуску на кордоні та припинено міжнародне авіа- і залізничне сполучення. Наприкінці травня почалося поступове ослаблення обмежень і введений адаптивний карантин.

У зв'язку з ростом захворюваності і щоденними "антирекордами" нових випадків COVID-19 серед українців, в середині листопада уряд посилив карантин. Зокрема, з 00:00 суботи до 00:00 понеділка введено карантин вихідного дня. Дія цих заходів триватиме з 14-го по 30 листопада.

Карантин вихідного дня є частковим локдауном. На цей час заборонена робота магазинів, за винятком продуктових. Заклади громадського харчування можуть працювати тільки в режимі на винос. У вихідні дні закриваються ТРЦ, розважальні та культурні заклади, салони краси, спортзали. Заборонено проведення масових заходів.

За яких умов в Україні можуть ввести локдаун

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 25 листопада повідомив, що на даний момент не йдеться про посилення карантинних обмежень. При цьому Кабмін розробляє план на випадок погіршення ситуації в країні.

Зокрема, уряд розглядає можливість введення локдауна на період новорічних вихідних. Шмигаль зазначив, що новорічні свята можуть дати поштовх до сплеску захворюваності. Цього може не витримати система охорони здоров'я.

Глава МОЗ Максим Степанов назвав головну умову введення тотального локдауна - колапс медичної системи. Це може статися, коли кількість хворих, які госпіталізуються, досягне 25-30 тисяч, що є критичною завантаженістю системи - близько 80%.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що для поліпшення ситуації з COVID-19 потрібно розірвати ланцюг передачі хвороби. Степанов допустив можливість посилення карантину і, в разі прийняття такого рішення, це буде стосуватися всіх регіонів.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що введення карантину вихідного дня є єдиним шансом, щоб Україна не ввела повний локдаун. За його словами, якщо громадяни не будуть дотримуватися встановлених обмежень, країна дійсно може повернутися до локдауну, тому що ситуація із захворюваністю критична.

Введення тотального локдауна в країні на новорічні свята пропонує міністр культури Олександр Ткаченко. На його думку, ситуація повинна бути прогнозованою. Ткаченко пропонує запланувати жорсткий двотижневий карантин, відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів та зустріти свята в режимі онлайн.

Радник президента Олег Устенко вважає, що рішення про введення локдауна може бути прийнято в разі різкого стрибка захворюваності на коронавірус. Він не виключає можливості посилення карантинних заходів, однак чіткого прогнозу щодо їх запровадження поки немає. Також Устенко заявив, що локдаун стане серйозним ударом по економіці країни. Однак за його словами, коли йде аналіз прийняття подібного рішення, економіка йде на другий план.

Які країни вже ввели локдаун або сильно посилили карантин

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 погіршується в багатьох країнах, у зв'язку з чим уряди посилюють обмеження.

Так, в Німеччині локдаун діє з початку листопада і планується продовжити його ще на місяць. Закрито ресторани, бари, розважальні заклади, спортзали, салони краси. Готелям заборонено приймати туристів. При цьому школи і магазини працюють.

У Литві повторно ввели загальнонаціональний карантин на початку листопада. Діє обов'язковий масковий режим, скасовані масові заходи, закрито кінотеатри, театри, заклади громадського харчування працюють на винос.

Локдаун в Великобританії триває вже місяць. На даний момент громадянам не рекомендується залишати будинки без необхідності, обмежена робота закладів громадського харчування, заборонені масові заходи.

У Франції введений режим локдауна з 30 жовтня. В рамках карантину закриті заклади громадського харчування і частина комерційних підприємств. Освітні установи продовжують працювати, але школярі з 6 років зобов'язані носити маску. Пом'якшення основних обмежень планується після 15 грудня.

Карантин в Польщі істотно посилено з 7 листопада. Закрито навчальні заклади, обмежена робота торгових центрів, не працюють заклади культури, спортивні зали.

У Туреччині введено частковий локдаун - комендантська година на вихідні дні з 20:00 до 10:00. Ресторани і кафе у цей час працюють тільки в форматі доставки, закриті спортзали, басейни, музеї. До кінця семестру закриті школи. Кінотеатри не відчиняться до кінця року.

Також комендантську годину введено в Чорногорії. Людям заборонено залишати будинки 19:00 до 5:00. Скорочена робота розважальних об'єктів з 7:00 до 18:00.