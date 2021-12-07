Локдаун закончился. Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны: список правил

В полночь 7 ноября Киев и восемь украинских областей перешли в "желтую" зону карантина. Теперь в этих регионах будут действовать ограничения для желтого уровня эпидемической опасности.
Подробнее о том, как будут жить регионы в "желтой" зоне - в материале РБК-Украина.
Сегодня в "желтую" зону карантина по решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС перешли:
Отныне в регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, будут действовать новые правила. Они будут касаться преимущественно невакцинированных граждан.
В "желтой" зоне карантина запрещается:
Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.
В "красной" зоне карантина продолжают оставаться:
Напомним, в Украине обновили правила карантина. С подробным перечнем можно ознакомиться на РБК-Украина.