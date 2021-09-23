Не локдаун, а "желтая" зона. Карантин в Украине ужесточили: новые правила

Общие правила и COVID-сертификаты

В "желтой" зоне как и раньше остается обязательным масочный режим и социальная дистанция, а также вводится ряд правил для бизнеса. В частности, массовые мероприятия можно проводить при условии - один человек на 4 квадратных метра. Ограничение по числу посетителей действуют также и в фитнес-центрах и бассейнах - один человек на 10 кв. м.

Вместе с тем, если сотрудники и посетители вакцинированы - правил можно не придерживаться.

Доказательством вакцинации является COVID-сертификат, его можно сгенерировать в приложении "Дія". Предусмотрено, что документов будет два: желтый (для первой дозы, срок действия 120 дней), зеленый (для двух доз, срок действия год). Кроме того, разрабатываются COVID-сертификаты для переболевших, сроком на 160 дней, а также для владельцев ПЦР-теста - на 72 часа.

Школы

Школы, как и все образовательные учреждения, могут работать при условии вакцинации 80% педагогов. Речь идет о как минимум одной дозе вакцины. Некоторые регионы, в частности Львов, помимо вакцинированных будет допускать к работе педагогов с негативным ПЦР-тестом.

Исключением являются детские садики и 1-4 классы школ, они смогут продолжать работать даже если не будет соблюдена норма в 80% вакцинированных.

Кафе и рестораны

Кафе и рестораны могут работать при условии, что за одним столиком не больше 4 человек, а расстояние между столами минимум 1,5 метра. Ограничений по времени нет.

Вместе с тем, если 80% персонала и посетители получили хотя бы одну прививку - ограничения можно не соблюдать.

Кино и театры

Кино и театры могут работать с заполненностью залов на 50%. Эти ограничения можно не соблюдать, если у 80% персонала есть COVID-сертификат (желтый или зеленый). Посетители также должны быть вакцинированы или иметь негативный тест на коронавирус.

Транспорт

В "желтой" зоне не предусмотрено введение ограничения для транспорта. Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что транспорт не будут останавливать даже в "красной" зоне. Также не планируют проверять наличие вакцинации у пассажиров, а вот водители должны быть с прививкой.