Луцк отказывается вводить COVID-сертификаты для транспорта в "красной" зоне

Мэр Луцка Игорь Полищук заявил, что город отказывается вводить в "красной" зоне карантина ограничения на работу общественного транспорта. Областные власти решили, что транспорт должен перевозить только пассажиров с COVID-сертификатом или тестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Луцка.

По словам Полищука, завтра, 6 ноября, состоится заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. "Будет принято решение о том, что общественным транспортом в нашей общине могут пользоваться пассажиры без необходимости предъявления COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или справки о том, что переболели коронавирусом", - сообщил мэр города.