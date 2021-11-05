Луцк отказывается вводить COVID-сертификаты для транспорта в "красной" зоне
Мэр Луцка Игорь Полищук заявил, что город отказывается вводить в "красной" зоне карантина ограничения на работу общественного транспорта. Областные власти решили, что транспорт должен перевозить только пассажиров с COVID-сертификатом или тестом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Луцка.
По словам Полищука, завтра, 6 ноября, состоится заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"Будет принято решение о том, что общественным транспортом в нашей общине могут пользоваться пассажиры без необходимости предъявления COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или справки о том, что переболели коронавирусом", - сообщил мэр города.
Напомним, с 8 ноября Луцк и Волынская область перейдут в "красную" зону карантина. Соответствующее решение сегодня приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.