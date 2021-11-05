ru ua
Пт, 05 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Луцьк відмовляється вводити COVID-сертифікати для транспорту в "червоній" зоні

Новость на русском →
Луцьк, П'ятниця 05 листопада 2021 19:35
Луцьк відмовляється вводити COVID-сертифікати для транспорту в "червоній" зоні Фото: Ігор Поліщук, мер Луцька (facebook.com/ihor.polishchuk)
Автор: Дмитро Левицький

Мер Луцька Ігор Поліщук заявив, що місто відмовляється вводити у "червоній" зоні карантину обмеження на роботу громадського транспорту. Обласна влада вирішила, що транспорт повинен перевозити лише пасажирів з COVID-сертифікатом чи тестом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Луцька.

За словами Поліщука, завтра, 6 листопада, відбудеться засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Буде прийнято рішення про те, що громадським транспортом в нашій громаді можуть користуватися пасажири без необхідності пред'явлення COVID-сертифікату, негативного ПЛР-тесту або довідки про те, що перехворіли на коронавірус", - повідомив мер міста.

Нагадаємо, з 8 листопада Луцьк та Волинська область перейдуть у "червону" зону карантину. Відповідне рішення сьогодні ухвалила державна комісія ТЕБ та НС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луцьк Волынская область Червона зона карантину Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус