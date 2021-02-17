Львов готов принять часть COVID-пациентов из Ивано-Франковской области
Львов решил забрать в свои больницы часть больных коронавирусом пациентов из Ивано-Франковской области, где сложилась критическая ситуация с COVID-19. Львовские больницы готовы принять у себя 100 пациентов из соседней области.
Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой на странице в Facebook.
По словам Садового, он уже проинформировал городского главу Ивано-Франковска и главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко о решении Львовского горсовета.
"В целом во Львове есть 1300 коек, 217 из них сейчас заняты больными коронавирусом. Посоветовавшись с врачами и понимая, что мы не можем спрогнозировать то, что ждет нас, было принято решение о 100 койках. Это тот дополнительный резерв, который можем предоставить без риска для львовских больных", - пояснил он.
Глава Львова добавил, что теперь осталось решить вопрос транспортировки пациентов из Ивано-Франковска.
"Но думаю, совместно мы найдем решение для этой ситуации", - написал Садовой.
Напомним, в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска, которая принимает пациентов с COVID, закончились койки. COVID-больных приходится размещать в коридорах.
Как писало РБК-Украина, главный санврач страны Виктор Ляшко назвал ситуацию в Ивано-Франковской области "почти критической". В области хотят развернуть дополнительные койки для COVID-больных.