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Львов готов принять часть COVID-пациентов из Ивано-Франковской области

Новина українською → Львов, Среда 17 февраля 2021 16:02
Львов готов принять часть COVID-пациентов из Ивано-Франковской области Фото: львовская больница (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Дмитрий Левицкий

Львов решил забрать в свои больницы часть больных коронавирусом пациентов из Ивано-Франковской области, где сложилась критическая ситуация с COVID-19. Львовские больницы готовы принять у себя 100 пациентов из соседней области.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой на странице в Facebook.

По словам Садового, он уже проинформировал городского главу Ивано-Франковска и главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко о решении Львовского горсовета.

"В целом во Львове есть 1300 коек, 217 из них сейчас заняты больными коронавирусом. Посоветовавшись с врачами и понимая, что мы не можем спрогнозировать то, что ждет нас, было принято решение о 100 койках. Это тот дополнительный резерв, который можем предоставить без риска для львовских больных", - пояснил он.

Глава Львова добавил, что теперь осталось решить вопрос транспортировки пациентов из Ивано-Франковска.

"Но думаю, совместно мы найдем решение для этой ситуации", - написал Садовой.

Напомним, в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска, которая принимает пациентов с COVID, закончились койки. COVID-больных приходится размещать в коридорах.

Как писало РБК-Украина, главный санврач страны Виктор Ляшко назвал ситуацию в Ивано-Франковской области "почти критической". В области хотят развернуть дополнительные койки для COVID-больных.

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