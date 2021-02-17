Львов готов принять часть COVID-пациентов из Ивано-Франковской области

Львов решил забрать в свои больницы часть больных коронавирусом пациентов из Ивано-Франковской области , где сложилась критическая ситуация с COVID-19. Львовские больницы готовы принять у себя 100 пациентов из соседней области.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой на странице в Facebook .

По словам Садового, он уже проинформировал городского главу Ивано-Франковска и главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко о решении Львовского горсовета.

"В целом во Львове есть 1300 коек, 217 из них сейчас заняты больными коронавирусом. Посоветовавшись с врачами и понимая, что мы не можем спрогнозировать то, что ждет нас, было принято решение о 100 койках. Это тот дополнительный резерв, который можем предоставить без риска для львовских больных", - пояснил он.

Глава Львова добавил, что теперь осталось решить вопрос транспортировки пациентов из Ивано-Франковска.

"Но думаю, совместно мы найдем решение для этой ситуации", - написал Садовой.