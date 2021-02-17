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Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Івано-Франківської області

Новость на русском → Львів, Середа 17 лютого 2021 16:02
Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Івано-Франківської області Фото: львівська лікарня (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Дмитро Левицький

Львів вирішив забрати у свої лікарні частину хворих на коронавірус пацієнтів з Івано-Франківської області, де склалася критична ситуація з COVID-19. Львівські лікарні готові прийняти у себе 100 пацієнтів з сусідньої області.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий на сторінці у Facebook.

За словами Садового, він вже проінформував міського голову Івано-Франківська та головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка про рішення Львівської міськради.

"Загалом у Львові є 1300 ліжок, 217 із них зараз зайняті хворими на коронавірус. Порадившись із лікарями й усвідомлюючи, що ми не можемо спрогнозувати те, що чекає нас, було ухвалено рішення про 100 ліжок. Це той додатковий резерв, який можемо надати без ризику для львівських хворих", - пояснив він.

Очільник Львова додав, що тепер залишилося вирішити питання транспортування пацієнтів з Івано-Франківська.

"Але думаю, спільно знайдемо рішення для цієї ситуації", - написав Садовий.

Нагадаємо, у Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська, яка приймає пацієнтів з COVID, закінчилися ліжка. COVID-хворих доводиться розміщувати в коридорах.

Як писало РБК-Україна, головний санлікар країни Віктор Ляшко назвав ситуацію в Івано-Франківській області "майже критичною". В області хочуть розгорнути додаткові ліжка для COVID-хворих.

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