Львов готовит карантинные меры на Пасху: как будут отмечать праздник
Карантин во Львове не будет ослаблен на Пасху, праздник будут отмечать с учетом ограничений. На сегодня местная власть готовит соответствующий протокол.
Об этом рассказал мэр Андрей Садовой, передает сайт городского совета.
По его словам, за последние два дня во Львове снова фиксируется рост заболеваемости COVID. В связи с приближающимися праздниками определяются с форматом освящения.
"Сейчас мы разрабатываем протокол, согласно которому это все будет происходить: на открытом воздухе, с соблюдением большой дистанции между верующими. Также священнослужители позволят самостоятельно освятить пасхальные корзины дома святой водой", - отметил Садовой.
Он также добавил, что нельзя допускать большого скопления людей в одном месте.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины заявило, что не планирует инициировать новые ограничения на пасхальные и майские праздники, поскольку адаптивный карантин демонстрирует свою действенность.
В то же время в связи с тяжелой ситуацией в Киеве карантин могут ужесточить на Пасху. Город уже готовит дополнительные меры, чтобы предотвратить инфекционный взрыв.