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Львов готовится закрыть школы и усилить карантин: власти назвали условие

Автор: Мария Кучерявец

Во Львове в ближайшие две недели могут закрыть школы, а также ввести ряд карантинных ограничений. Это произойдет при условии, если эпидситуация в городе будет ухудшаться в течение одной-двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

По словам заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, власть уже обсудила конкретные дополнительные ограничения, которые необходимы для того, чтобы уменьшить количество ежедневных случаев коронавируса в городе.

"Мы проработали очень много решений, которые будем предлагать на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, и все так выглядит, что если не будет уменьшена волна, то вполне, вероятно, что в ближайшее время - через неделю-две, речь пойдет о закрытии образовательных учреждений и дополнительных ограничениях по работе учреждений досуга, культуры и всех локаций, где может быть значительное количество контактов, отмене массовых мероприятий", - пояснил Москаленко.

Он отметил, что Львов по всем показателям может в ближайшее время перейти в "красную" зону.


Напомним, вчера возле Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова зафиксировали рекордное количество новых СOVID-пациентов, вблизи медучреждения образовались очереди из "скорых".

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