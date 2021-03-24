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Львов в "красной" зоне с 25 марта: список ограничений

Новина українською → Львов, Среда 24 марта 2021 10:28
Львов в "красной" зоне с 25 марта: список ограничений Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение внести город в "красную" зону карантина. Жесткий карантин начнет действовать с 25 марта.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовой.

Запрещена работа:

  • непродовольственных рынков;
  • заведений питания, кроме онлайн-заказа и "на вынос";
  • торгово-развлекательных центров;
  • развлекательных заведений и ночных клубов;
  • всех массовых мероприятий.

Разрешено работать:

  • аптекам;
  • зоомагазинам;
  • цветочным и семенным магазинам;
  • магазинам по продаже средств связи;
  • мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов;
  • салонам красоты, фитнес-центрам, спортивным залам и бассейнам - только по предварительной индивидуальной записи.

Напомним, в Украине девять регионов находятся в "красной" зоне карантина.

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