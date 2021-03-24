ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Львів у "червоній" зоні з 25 березня: список обмежень

Новость на русском → Львів, Середа 24 березня 2021 10:28
Львів у "червоній" зоні з 25 березня: список обмежень Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Львові комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення внести місто в "червону" зону карантину. Жорсткий карантин почне діяти з 25 березня.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер Львова Андрій Садовий.

Заборонено роботу:

  • непродовольчих ринків;
  • закладів харчування, крім онлайн-замовлення та “на виніс”;
  • торгово-розважальних центрів;
  • розважальних закладів та нічних клубів;
  • усі масові заходи.

Дозволено працювати:

  • аптекам;
  • зоомагазинам;
  • квітковим та насінневим магазинам;
  • магазинам з продажу засобів зв’язку;
  • майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів;
  • салонам краси, фітнес-центрам, спортивним залам, та басейнам – лише за попереднім індивідуальним записом.

Нагадаємо, в Україні дев'ять регіонів перебувають в "червоній" зоні карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Карантин Локдаун
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19