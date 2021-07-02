Львов усилит контроль за соблюдением карантина из-за штамма "Дельта"
Фото: мэр Львова Андрей Садовой (Виталий Носач/РБК-Украина)
Из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "Дельта" усиливается контроль за соблюдением карантинных мер во Львове. Соответствующее решение приняли на заседании местной комиссию по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Львова Андрея Садового.
По его словам, сегодня на заседании комиссии договорились:
- усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других;
- обустроить и зарезервировать дополнительные кровати с кислородом;
- подготовить вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактования больниц;
- увеличить количество вакцинаций до 5 000 в день.
Напомним, сегодня в Украине начал действовать карантин для противодействия штамму "Дельта".
А Минздрав назвал худший сценарий осенней волны COVID из-за штамма "Дельта".