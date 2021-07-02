ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Львов усилит контроль за соблюдением карантина из-за штамма "Дельта"

Новина українською →
Львов, Пятница 02 июля 2021 14:59
Львов усилит контроль за соблюдением карантина из-за штамма "Дельта" Фото: мэр Львова Андрей Садовой (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "Дельта" усиливается контроль за соблюдением карантинных мер во Львове. Соответствующее решение приняли на заседании местной комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Львова Андрея Садового.

По его словам, сегодня на заседании комиссии договорились:

  • усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других;
  • обустроить и зарезервировать дополнительные кровати с кислородом;
  • подготовить вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактования больниц;
  • увеличить количество вакцинаций до 5 000 в день.

Напомним, сегодня в Украине начал действовать карантин для противодействия штамму "Дельта".

А Минздрав назвал худший сценарий осенней волны COVID из-за штамма "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов штам Карантин
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19