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Львів посилить контроль за дотриманням карантину через штам "Дельта"

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Львів, П'ятниця 02 липня 2021 14:59
Львів посилить контроль за дотриманням карантину через штам "Дельта" Фото: мер Львова Андрій Садовий (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через загрозу поширення нового штаму коронавірусу "Дельта" посилюється контроль за дотриманням карантинних заходів у Львові. Відповідне рішення ухвалили на засіданні місцевої комісії з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Львова Андрія Садового.

За його словами, сьогодні на засіданні комісії домовилися:

  • посилити (в розумних межах) дотримання карантинних заходів у закладах харчування, культури та інших;
  • облаштувати і зарезервувати додаткові ліжка з киснем;
  • підготувати разом з МОЗ всі необхідні документи для контрактування лікарень;
  • збільшити кількість вакцинацій до 5 000 на день.

Нагадаємо, сьогодні в Україні почав діяти карантин для протидії штаму "Дельта".

А МОЗ назвав найгірший сценарій осінньої хвилі COVID через штам "Дельта".

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