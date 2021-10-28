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Львов ужесточает карантин с 30 октября

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Четверг 28 октября 2021 16:29
Львов ужесточает карантин с 30 октября Фото: Львов усиливает карантин с 30 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 30 октября Львов переходит в "красную" зону. В городе ужесточают ограничения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Львова Андрея Садового.

"Львов переходит в совершенно иной ритм жизни. Прекращают работу учреждения культуры, не будет массовых мероприятий, то есть концертов, это все запрещено", - отметил Садовой.

По словам мэра, в магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги. Заведения общепита смогут продолжить работу, только в случае 100% вакцинации всех сотрудников.

"Плюс, посетители, которые заходят должны быть либо вакцинированы, либо должны показать отрицательный ПЦР-тест. Если есть нарушения - автоматически заведение закрывают", - добавил Садовой.

Начиная с понедельника, старшие и младшие классы идут на дистанционное обучение, а садики - продолжают работу.

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