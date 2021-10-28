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Львів посилює карантин з 30 жовтня: повний список обмежень

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Четвер 28 жовтня 2021 16:29
Львів посилює карантин з 30 жовтня: повний список обмежень Фото: Львів посилює карантин з 30 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 30 жовтня Львів переходить до "червоної" зони. В місті посилюють обмеження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова мера Львова Андрія Садового.

"Львів переходить в зовсім інший ритм життя. Припиняють роботу заклади культури, не буде масових заходів, тобто концертів, це усе заборонено", - відзначив Садовий.

За словами мера, в магазинах першої необхідності й аптеках будуть встановлені температурні скринінги. Заклади громадського харчування матимуть змогу продовжити роботу, лише у разі 100% вакцинації усіх співробітників.

"Плюс, відвідувачі, які заходять - мають бути або вакциновані, або мають показати негативний ПЛР-тест. Якщо є порушення - автоматично заклад закривають", - додав Садовий.

Починаючи з понеділка, старші й молодші класи йдуть на дистанційне навчання, а садочки - продовжують роботу.

Які ще обмеження діятимуть з 30 жовтня

  • громадський транспорт може перевозити до 50% пасажирів від загальної місткості транспорту. Вакцинація для водіїв та контролерів є обов’язковою;
  • пільговики, окрім учасників бойових дій, можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом з 11:00 до 16:00;
  • в торгових центрах й ринках, доступ до непродовольчих магазинів й товарів, дозволений виключно для вакцинованих відвідувачів;
  • заклади й підприємства сервісних послуг продовжують роботу лише у разі 100% вакцинації працівників й заповненістю приміщень до 50%.
  • заклади спорту продовжують працювати лише у разі індивідуальних занять та за умови повної вакцинації працівників й відвідувачів;
  • заклади, що продають товари першої необхідності працюватимуть за умови дотримання не більше ніж 50% заповненості торговельної площі.
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