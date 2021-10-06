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Львов ужесточает карантин с 14 октября: что запретят

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Львов, Среда 06 октября 2021 13:11
Львов ужесточает карантин с 14 октября: что запретят Фото: Львов на следующей неделе ужесточит каранти (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Карантин во Львове могут ужесточить уже с 14 октября. Из-за роста заболеваемости COVID-19 будет ограничено проведение массовых мероприятий, школ и больниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Андрея Садового.

"Имеем плохую статистику заболеваемости коронавирусом, поэтому надо принимать сложные и непопулярные решения… Городской штаб оперативно реагирования рекомендует нам, начиная с 14 октября, усилить карантинные мероприятия. А именно: ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19", - отметил мэр.

По словам Садового, окончательная информация будет в пятницу после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, ранее стало известно, что во Львове в ближайшие две недели могут закрыть школы, а также ввести ряд карантинных ограничений.

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