ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Во Львове будут судить стоматолога, который продавал фейковые ПЦР-тесты туристам

Новина українською →
Львов, Четверг 07 октября 2021 11:23
Во Львове будут судить стоматолога, который продавал фейковые ПЦР-тесты туристам Фото: во Львове будут судить стоматолога за подделку ПЦР-тестов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львове будут судить группу лиц, которые продавали туристам фейковые результаты ПЦР-тестов. Среди фигурантов - местный стоматолог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской областной прокуратуры.

По информации правоохранителей, туристическое агентство предлагало своим клиентам без проведения каких-либо лабораторных исследований купить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

В частности, стоимость такой "услуги" составляла 800 гривен.

Указано, что подделкой ПЦР-тестов занимался местный стоматолог, используя реквизитные данные одного из львовских диагностических центров.

После этого он, представившись курьером, напрямую передавал их покупателям.

Сейчас подозреваемым - работнику турфирмы, стоматологу и его помощнице предъявлено обвинение по ч. 1, 3 ст. 358 УКУ. Прокуратура уже передала материалы дела в суд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе