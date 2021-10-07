У Львові судитимуть стоматолога, який продавав фейкові ПЛР-тести туристам
У Львові судитимуть групу осіб, які продавали туристам фейкові результати ПЛР-тестів. Серед фігурантів - місцевий стоматолог.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської обласної прокуратури.
За інформацією правоохоронців, туристична агенція пропонувала своїм клієнтам без проведення будь-яких лабораторних досліджень купити негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.
Зокрема, вартість такої "послуги" становила 800 гривень.
Вказано, що підробкою ПЛР-тестів займався місцевий стоматолог, використовуючи реквізитні дані одного із львівських діагностичних центрів.
Після цього він, представившись кур’єром, безпосередньо передавав їх покупцям.
Наразі підозрюваним - працівнику турфірми, стоматологу та його помічниці висунуто обвинувачення за ч.1, 3 ст. 358 ККУ. Прокуратура вже передала матеріали справи до суду.