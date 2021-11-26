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Во Львове начали вакцинировать бездомных

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Львов, Пятница 26 ноября 2021 15:17
Во Львове начали вакцинировать бездомных Фото: бездомных начали вакцинировать во Львове (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Львовский городской совет организовал пункт вакцинации для бездомных, чтобы они могли привиться от COVID-19. Этот пункт открылся в пятницу, 26 ноября, в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Как стало известно, вакцинируют желающих всеми видами вакцин. Перед прививкой медики проводят обследование и предоставляют медицинские памятки о возможности обратиться в поликлинику или больницу при возникновении побочных эффектов. Возможность получить прививку можно и при отсутствии документов, удостоверяющих личность.

"Идея вакцинации людей, у которых нет постоянного жилья, возникла у общественных организаций, и был такой запрос от этой категории людей. Поэтому мы вместе приняли решение организовать это, поскольку таким людям очень часто сложно прийти в любой пункт вакцинации и воспользоваться этой возможностью", - заявил и.о. директора департамента гуманитарной политики Евгений Бойко.

Он также уточнил, что в течение недели людям раздавали информационные листовки, сообщая о возможности вакцинации.

"Люди заполняют анкеты и полностью проходят всю процедуру, которая предусмотрена перед прививкой. Те, у кого есть проблемы с документами или не стоят на учете у врача, получают справку о вакцинации", - рассказал чиновник.

В данный момент вакцина доступна для всех жителей, без исключения.

"Поэтому надеемся, что этой возможностью все воспользуются, и у нас будет коллективный иммунитет. В целом по городу имеем сегодня вакцинировано около 65% жителей одной дозой, и около 50% двумя дозами вакцины", - рассказал Бойко.

Пункт вакцинации организован именно в Центре учета и ночного пребывания бездомных, поскольку об этом учреждении знают большинство бездомных, и здесь есть все возможности для надлежащей работы такого пункта, в том числе и большое помещение.

Напомним, ранее мы сообщали, что после новогодних праздников количество больных с коронавирусом может снова сильно вырасти. Новая вспышка ожидается в январе-феврале 2022 года.

А также мы рассказывали о том, что ученые бьют тревогу из-за нового штамма коронавируса с сильными мутациями.

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