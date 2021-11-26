У Львові почали вакцинувати безхатченків
Львівська міська рада організувала пункт вакцинації для бездомних, щоб вони могли зробити щеплення від COVID-19. Цей пункт відкрився в п'ятницю, 26 листопада, в центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
Як стало відомо, вакцинують бажаючих усіма видами вакцин. Перед щепленням медики проводять обстеження і надають медичні пам'ятки про можливість звернутися в поліклініку або лікарню при виникненні побічних ефектів. Можливість отримати щеплення можна і при відсутності документів, що засвідчують особу.
"Ідея вакцинації людей, у яких немає постійного житла, виникла у громадських організацій, і був такий запит від цієї категорії людей. Тому ми разом прийняли рішення організувати це, оскільки таким людям дуже часто складно прийти в будь - який пункт вакцинації і скористатися цією можливістю", - заявив в.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.
Він також уточнив, що протягом тижня людям роздавали інформаційні листівки, повідомляючи про можливість вакцинації.
"Люди заповнюють анкети і повністю проходять всю процедуру, яка передбачена перед щепленням. Ті, хто має проблеми з документами або не стоїть на обліку у лікаря, отримують довідку про вакцинацію", - розповів він.
В даний момент вакцина доступна для всіх без винятку.
"Тому сподіваємося, що цією можливістю всі скористаються, і у нас буде колективний імунітет. В цілому по місту маємо сьогодні вакциновано близько 65% жителів однією дозою, і близько 50% двома дозами вакцини", - розповів Бойко.
Пункт вакцинації організований саме в центрі обліку та нічного перебування бездомних, оскільки про цю установу знають більшість безхатьків, і тут є всі можливості для належної роботи такого пункту, в тому числі і велике приміщення.
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