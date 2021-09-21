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Во Львове невакцинированному персоналу школ разрешили работать с ПЦР-тестом

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Львов, Вторник 21 сентября 2021 19:37
Во Львове невакцинированному персоналу школ разрешили работать с ПЦР-тестом Фото: во Львове невакцинированных работников учебных заведений обязат делать ПЦР-тест перед входом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Львовская область переходит в "желтый" уровень эпидбезопасности. Невакцинированным работникам учебных заведений будут позволять продолжить работу при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Talagram-канал мэра Львовской области Андрея Садового.

Начиная с 23-сентября, во Львовской области продолжат работу учебные заведения, которые вакцинировали не менее 80% персонала.

Вакцинированные работники продолжат работу в случае наличия отрицательного ПЦР-теста, который действует в течение 72 часов.

"Также вход разрешен педагогам, которые переболели коронавирусом в течение 6 прошедших месяцев и имеют соответствующую справку", - пишет мэр области.

Отмечается, что ПЦР-тесты будут платными, а вакцинирование и в дальнейшем - бесплатным.

"Решение должен принять каждый лично. Мы заходим в период, когда от нашего выбора зависит жизнь и здоровье других людей", - отмечает Садовый.

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