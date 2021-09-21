ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Львові невакцинованому персоналу шкіл дозволили працювати з ПЛР-тестом

Новость на русском →
Львів, Вівторок 21 вересня 2021 19:37
У Львові невакцинованому персоналу шкіл дозволили працювати з ПЛР-тестом Фото: У Львові невакцинованих працівників закладів освіти зобов'язать робити ПЛР-тест перед входом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Львівська область переходить в "жовтий" рівень епідбезпеки. Невакцинованим працівникам навчальних закладів дозволятимуть продовжити роботу при наявності негативного ПЛР-тесту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Talagram-канал мера Львівської області Андрія Садового.

Починаючи з 23-вересня, у Львівській області продовжать роботу навчальні заклади, які вакцинували щонайменше 80% персоналу.

Невакциновані працівники продовжать роботу у разі наявності негативного ПЛР-тесту, що діє протягом 72 годин.

"Також вхід дозволений освітянам, які перехворіли на коронавірус протягом 6 минулих місяців і мають відповідну довідку", - пише мер області.

Зазначається, що ПЛР-тести будуть платними, а вакцинування й надалі - безкоштовним.

"Рішення має прийняти кожен особисто. Ми заходимо у період, коли від нашого вибору залежить життя і здоров’я інших людей", - відзначає Садовий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус