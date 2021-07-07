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Во Львове открыли запись на прививку в центрах вакцинации

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Львов, Среда 07 июля 2021 15:10
Во Львове открыли запись на прививку в центрах вакцинации Фото: во Львове открыли запись на прививку в центрах вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Жители Львова теперь могут записаться на прививку в центрах вакцинации. Львовские центры вакцинации присоединились к системе Helsi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi.

"Теперь все львовяне могут записаться на прививку в удобное время и не стоять в очередях", - говорится в сообщении.

Для записи на прививку от коронавируса необходимо зайти на сайт сервиса Helsi.me и выбрать центр вакцинации, дату и время.

"Подтверждение записи будет отправлено в смс. Его нужно показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и ИНН", - говорится в сообщении.

Отметим, что на сегодняшний день во Львове работают четыре центра вакцинации, а именно:

  • стадион "Арена Львов", ул. Стрыйская, 199;
  • Центр Довженко, ул. Красной Калины, 81;
  • ТЦ "Форум", ул. Под Дубом, 7Б;
  • IQmed Clinic, ул. Липовая Аллея, 15.

Вакцинация проводится препаратом Coronavac.

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