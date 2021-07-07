У Львові відкрили запис на щеплення в центрах вакцинації
Фото: у Львові відкрили запис на щеплення в центрах вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Жителі Львова тепер можуть записатися на щеплення в центрах вакцинації. Львівські центри вакцинації приєдналися до системи Helsi.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.
"Тепер всі львів'яни можуть записатися на щеплення у зручний час і не стояти в чергах", - йдеться в повідомленні.
Для запису на щеплення від коронавірусу необхідно зайти на сайт сервісу Helsi.me і обрати центр вакцинації, дату і час.
"Підтвердження запису буде відправлено в смс. Його потрібно показати при вході в пункт вакцинації разом з паспортом та ІПН", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що на сьогодні у Львові працюють чотири центри вакцинації, а саме:
- стадіон "Арена Львів", вул. Стрийська, 199;
- Центр Довженка, Вул. Червоної калини, 81;
- ТЦ" Форум", вул. Під Дубом, 7Б;
- IQmed Clinic, вул. Липова Алея, 15.
Вакцинація проводиться препаратом Coronavac.