У Львові відкрили запис на щеплення в центрах вакцинації

Жителі Львова тепер можуть записатися на щеплення в центрах вакцинації. Львівські центри вакцинації приєдналися до системи Helsi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi .

"Тепер всі львів'яни можуть записатися на щеплення у зручний час і не стояти в чергах", - йдеться в повідомленні.

Для запису на щеплення від коронавірусу необхідно зайти на сайт сервісу Helsi.me і обрати центр вакцинації, дату і час.

"Підтвердження запису буде відправлено в смс. Його потрібно показати при вході в пункт вакцинації разом з паспортом та ІПН", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що на сьогодні у Львові працюють чотири центри вакцинації, а саме:

стадіон "Арена Львів", вул. Стрийська, 199;

Центр Довженка, Вул. Червоної калини, 81;

ТЦ" Форум", вул. Під Дубом, 7Б;

IQmed Clinic, вул. Липова Алея, 15.

Вакцинація проводиться препаратом Coronavac.