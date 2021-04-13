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Во Львове передумали ослаблять карантин

Новина українською → Львов, Вторник 13 апреля 2021 12:13
Во Львове передумали ослаблять карантин Фото: карантин во Львове пока не ослаблюватимуть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Во Львове показатели заболеваемости не позволяют рассматривать вопрос послабления карантина. Однако к нему местная власть вернется в четверг, 15 апреля.

Об этом заявил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко на заседании городского штаба по противодействию коронавирусу, передает пресс-служба горсовета.

"Отмечу, что мы рассматривали вопрос возможного ослабления карантина, однако по состоянию на сегодня показатели заболеваемости этого не позволяют, поэтому мы к этому вопросу вернемся в четверг", - сказал Москаленко.

Напомним, накануне, 12 апреля, мэр Львова Андрей Садовый заявил об эффективности локдауна и возможных определенных послаблениях карантина.

Вместе с тем он сообщил, что падение темпов заболеваемости COVID-19 пока не наблюдается, в городских больницах - 1144 пациентов.

По его словам, городская власть может принять решение об ослаблении карантина по работе рынков или очного обучения учащихся начальных классов, но финальное решение должно было быть сегодня, 13 апреля.

Отметим, во Львове в рамках локдауна закрытые музеи, театры, ТРЦ и другие развлекательные заведения, кафе и рестораны работают только на вынос или на доставку, транспорт работает в режиме спецперевозок, школы переведены на дистанционное обучение, все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, чьи родители работают.

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