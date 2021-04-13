ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Львові передумали послаблювати карантин

Новость на русском → Львів, Вівторок 13 квітня 2021 12:13
У Львові передумали послаблювати карантин Фото: карантин у Львові поки не ослаблюватимуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

У Львові показники захворюваності не дозволяють розглядати питання щодо послаблення карантину. Однак до нього місцева влада повернеться у четвер, 15 квітня.

Про це заявив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу, передає прес-служба міськради.

"Зазначу, що ми розглядали питання можливого послаблення карантину, однак станом на сьогодні показники захворюваності цього не дозволяють, тому ми до цього питання повернемось у четвер", - сказав Москаленко.

Нагадаємо, напередодні, 12 квітня, мер Львова Андрій Садовий заявив про ефективність локдауну і можливі певні послаблення карантину.

Разом з тим, він повідомив, що падіння темпів захворюваності на COVID-19 поки не спостерігається, в міських лікарнях 1144 хворих.

За його словами, міська влада може прийняти рішення про послаблення карантину щодо роботи ринків чи очного навчання учнів початкових класів, але фінальне рішення мало бути сьогодні, 13 квітня.

Зазначимо, у Львові в рамках локдауну закриті музеї, театри, ТРЦ та інші розважальні заклади, кафе і ресторани працюють лише на винос або на доставку, транспорт працює в режимі спецперевозок, школи переведені на дистанційне навчання, всі дитячі садки перейшли в режим чергових груп для дітей, чиї батьки працюють.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Карантин
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19