Во Львове продлили локдаун до середины декабря
Фото: Во Львове продлили локдаун до середины декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во Львове продлили действие жестких карантинных ограничений до 13 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя городского головы Львова Андрей Москаленко в Facebook.
"Завершили только заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Главные решения: продолжены действующие карантинные ограничения до 13 декабря (605 больных ковид находится в городских медицинских учреждениях, Львов находится в "красной зоне")", - написал он.
При этом заммэра Львова добавил, что некоторые заведения города получили предупреждения за нарушение карантинных ограничений. В частности:
- спорткомплекс "Евроспорт",
- Eros show bar (площадь Рынок, 11),
- "Custom lounge bar" (Братьев Рогатинцев, 37),
- "Pulse Lounge bar&Karaoke" (Братьев Рогатинцев, 18),
- кинотеатр "Multiplex" в ТРЦ Victoria Gardens.