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Во Львове продлили локдаун до середины декабря

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Львов, Пятница 26 ноября 2021 21:58
Во Львове продлили локдаун до середины декабря Фото: Во Львове продлили локдаун до середины декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во Львове продлили действие жестких карантинных ограничений до 13 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя городского головы Львова Андрей Москаленко в Facebook.

"Завершили только заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Главные решения: продолжены действующие карантинные ограничения до 13 декабря (605 больных ковид находится в городских медицинских учреждениях, Львов находится в "красной зоне")", - написал он.

При этом заммэра Львова добавил, что некоторые заведения города получили предупреждения за нарушение карантинных ограничений. В частности:

  • спорткомплекс "Евроспорт",
  • Eros show bar (площадь Рынок, 11),
  • "Custom lounge bar" (Братьев Рогатинцев, 37),
  • "Pulse Lounge bar&Karaoke" (Братьев Рогатинцев, 18),
  • кинотеатр "Multiplex" в ТРЦ Victoria Gardens.

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