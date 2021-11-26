У Львові продовжили локдаун до середини грудня

У Львові продовжили дію жорстких карантинних обмежень до 13 грудня. Відповідне рішення було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника міського голови Львова Андрій Москаленко в Facebook .

"Завершили тільки засідання комісії ТЕБ і НС. Головні рішення: продовжені діючі карантинні обмеження до 13 грудня (605 хворих ковід знаходиться в міських медичних установах, Львів знаходиться в "червоній зоні")", - написав він.

При цьому заступник мера Львова додав, що деякі заклади міста отримали попередження за порушення карантинних обмежень. Зокрема: