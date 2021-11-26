ru ua
Пт, 26 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Львові продовжили локдаун до середини грудня

Новость на русском →
Львів, П'ятниця 26 листопада 2021 21:58
У Львові продовжили локдаун до середини грудня Фото: у Львові продовжили локдаун до середини грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Львові продовжили дію жорстких карантинних обмежень до 13 грудня. Відповідне рішення було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника міського голови Львова Андрій Москаленко в Facebook.

"Завершили тільки засідання комісії ТЕБ і НС. Головні рішення: продовжені діючі карантинні обмеження до 13 грудня (605 хворих ковід знаходиться в міських медичних установах, Львів знаходиться в "червоній зоні")", - написав він.

При цьому заступник мера Львова додав, що деякі заклади міста отримали попередження за порушення карантинних обмежень. Зокрема:

  • спорткомплекс "Євроспорт",
  • Eros show bar (площа Ринок, 11),
  • "Custom lounge bar" (Братів Рогатинців, 37),
  • "Pulse Lounge bar&Karaoke "(Братів Рогатинців, 18),
  • Кінотеатр "Multiplex" в ТРЦ Victoria Gardens.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Локдаун
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус