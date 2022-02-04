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Львовская область отменяет дистанционку в школах. Но есть нюансы

Автор: Юлия Бойко

Львовская область с 7 февраля отменяет дистанционку в школах. Но в крупных городах ученики 5-11 классов продолжат учиться в удаленном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОГА.

Сообщается, что областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила отменить дистанционку для учеников 1-4 классов. Но если в школе болеют COVID-19 или остаются на самоизоляции более половины учеников и персонала, школа переходит на дистанционную форму.

Решение о переводе на онлайн-режим принимает педагогический совет.

Кроме того, с 7 февраля продолжают учиться дистанционно ученики 5-11 классов во Львове, Червонограде, Стрые и Дрогобыче, где фиксируется самый высокий уровень заболеваемости COVID.

Отметим, с 26 января Львовская область перевела на дистанционное обучение все учебные заведения, кроме детских садов.

Напомним, ранее сообщалось, что Херсонская область продлила дистанционку для всех школьников.

А Запорожье только сегодня решило перевести на удаленную форму учеников 5-11 классов.

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