"Красная" зона во Львовской области: опубликован полный список ограничений

Комиссия ТЭБ и ЧС Львовской области поддержала решение Госкомиссии о введении "красной" зоны карантина. В связи с чем был обнародован список ограничений, которые будут действовать в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Львовской ОГА.

По словам заместителя председателя Львовской ОГА Виталий Загайный, худшая ситуация сейчас в Львовском районе, однако рост уровня заболеваемости и заполненности COVID-коек наблюдается по всей территории области, кроме города Моршин, где зафиксировано только 22 больных.

"Ограничения вступают в действие в субботу, 30 октября. Они ориентированы на то, что люди, имеющие паспорта вакцинации, будут иметь возможность посещать различные заведения и мероприятия. Отмечу, что требование о полной вакцинации отныне касается не только работников учреждения, но и посетителей", - отметил Загайный.

Так, областная комиссия ТЭБ и ЧС решила ввести на территории области ограничительные меры, предусмотренные для "красного" уровня, а именно запретить прием посетителей:

сферы общественного питания (барами, ресторанами, кафе, и т. д), помимо деятельности по оказанию услуг общественного питания с применением адресной доставки и заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах;

в торгово-развлекательных центрах;

в других заведениях развлекательной деятельности;

субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (за исключением аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и т. д.);

Кроме этого запрещено:

проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с производством аудиовизуальных произведений;

работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных, других) мероприятий;

деятельность рынков, кроме продовольственных;

работа учебных заведений учащимися, кроме дошкольного образования и 1-4-х классов;

посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт, который обеспечивает сообщение между регионами;

проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации;

работу подвесных канатных дорог;

деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (гостиниц, хостелов и т д.).

Однако, ограничения не применяются при условии наличия:

отрицательного результата COVID-теста, проведенного не более чем за 72 часа (кроме лиц до 18 лет);

документа, подтверждающего проведение полного курса вакцинации (COVID-сертификата);

справки, свидетельствующей о выздоровлении от COVID-19.

"Что касается справки, которая бы подтверждала противопоказания для проведения вакцинации, как сообщили в департаменте здравоохранения ЛОГА, сейчас в Минздраве разрабатывают форму такого документа", - добавляют в сообщении.