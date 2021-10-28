ru ua
Чт, 28 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Червона" зона у Львівській області: опубліковано повний список обмежень

Новость на русском →
Львівська область, Четвер 28 жовтня 2021 12:52
"Червона" зона у Львівській області: опубліковано повний список обмежень Фото: Львівська область підтримала введення "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Комісія ТЕБ і НС Львівської області підтримала рішення Держкомісії про запровадження "червоної" зони карантину. У зв'язку з чим було оприлюднено список обмежень, які діятимуть в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Львівської ОДА.

За словами заступника голови Львівської ОДА Віталій Загайний, найгірша ситуація зараз у Львівському районі, проте зростання рівня захворюваності та заповненості ліжкового фонду спостерігається по всій території області, окрім міста Моршин, де зафіксовано лише 22 хворих.

"Обмеження вступають в дію у суботу, 30 жовтня. Вони орієнтовані на те, що люди, які мають паспорти вакцинації, матимуть можливість відвідувати різні заклади та заходи. Зазначу, що вимога щодо повної вакцинації відтепер стосується на лише працівників закладів, а й відвідувачів", - зазначив Загайний.

Так, обласна комісія ТЕБ і НС вирішила запровадити на території області обмежувальні заходи, передбачені для "червоного" рівня, а саме заборонити приймання відвідувачів:

  • сфери громадського харчування (барами, ресторанами, кафе, тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки і замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах;
  • у торгово-розважальних центрах;
  • у інших закладах розважальної діяльності;
  • суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення (за вийнятком аптек, ветеринарних аптек, магазинів побутової хімії і т. д.);

Крім цього заборонено:

  • проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана із виробництвом аудіовізуальних творів;
  • роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
  • проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних, інших) заходів;
  • діяльність ринків, крім продовольчих;
  • робота закладів освіти учнями, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів 1-4-х класів;
  • посадка пасажирів в автомобільний або залізничний транспорт, який забезпечує сполучення між регіонами;
  • проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації;
  • роботу підвісних канатних доріг;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (готелів, хостелів і т д.).

Однак, обмеження не застосовуються за умови наявності:

  • негативного результату COVID-тесту, проведеного не більше як за 72 год (крім тих які не досягли 18 років);
  • документу, що підтверджує проведення повного курсу вакцинації (COVID-сертифікату);
  • довідки, що свідчить про одужання від COVID-19.

"Щодо довідки, яка б підтверджувала протипокази для проведення вакцинації, як повідомили у департаменті охорони здоров'я ЛОДА, наразі у МОЗ напрацьовують форму такого документу", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, вже з 30 жовтня у "червоній" зоні карантину в цілому перебуватиме 15 областей України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львовская область Червона зона карантину
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус