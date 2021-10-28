"Червона" зона у Львівській області: опубліковано повний список обмежень

Комісія ТЕБ і НС Львівської області підтримала рішення Держкомісії про запровадження "червоної" зони карантину. У зв'язку з чим було оприлюднено список обмежень, які діятимуть в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Львівської ОДА.

За словами заступника голови Львівської ОДА Віталій Загайний, найгірша ситуація зараз у Львівському районі, проте зростання рівня захворюваності та заповненості ліжкового фонду спостерігається по всій території області, окрім міста Моршин, де зафіксовано лише 22 хворих.

"Обмеження вступають в дію у суботу, 30 жовтня. Вони орієнтовані на те, що люди, які мають паспорти вакцинації, матимуть можливість відвідувати різні заклади та заходи. Зазначу, що вимога щодо повної вакцинації відтепер стосується на лише працівників закладів, а й відвідувачів", - зазначив Загайний.

Так, обласна комісія ТЕБ і НС вирішила запровадити на території області обмежувальні заходи, передбачені для "червоного" рівня, а саме заборонити приймання відвідувачів:

сфери громадського харчування (барами, ресторанами, кафе, тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки і замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах;

у торгово-розважальних центрах;

у інших закладах розважальної діяльності;

суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення (за вийнятком аптек, ветеринарних аптек, магазинів побутової хімії і т. д.);

Крім цього заборонено:

проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана із виробництвом аудіовізуальних творів;

роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних, інших) заходів;

діяльність ринків, крім продовольчих;

робота закладів освіти учнями, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів 1-4-х класів;

посадка пасажирів в автомобільний або залізничний транспорт, який забезпечує сполучення між регіонами;

проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації;

роботу підвісних канатних доріг;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (готелів, хостелів і т д.).

Однак, обмеження не застосовуються за умови наявності:

негативного результату COVID-тесту, проведеного не більше як за 72 год (крім тих які не досягли 18 років);

документу, що підтверджує проведення повного курсу вакцинації (COVID-сертифікату);

довідки, що свідчить про одужання від COVID-19.

"Щодо довідки, яка б підтверджувала протипокази для проведення вакцинації, як повідомили у департаменті охорони здоров'я ЛОДА, наразі у МОЗ напрацьовують форму такого документу", - додають в повідомленні.