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Львовская область может со следующей недели перейти "желтую" зону

Новина українською → Львовская область, Четверг 15 апреля 2021 19:13
Львовская область может со следующей недели перейти "желтую" зону Фото: Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во Львовской области наблюдается стабильно улучшение ситуации с COVID-19. Со следующей недели регион может перейти в "желтую" зону карантина.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

"Сейчас видим стабильное улучшение во Львовской области и надеемся его увидеть в "желтом" уровне эпидопасности на следующей неделе", - написал он.

Напомним, по состоянию на 15 апреля в "красной зоне" остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Также добавились Полтавская, Сумская и Харьковская области.

Кроме того, по прогнозу Киевской школы экономики, Львовская область может выйти из "красной" зоны карантина.

Добавим, что ранее в Министерстве здравоохранения Украины назвали регионы, где ситуация с COVID остается "сверхсложной".

По словам министра Максима Степанова, самые большие проблемы наблюдаются в Киеве, Киевской, Львовской и Полтавской областях.

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