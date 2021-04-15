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В "красной" зоне карантина вновь более половины регионов Украины

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 10:27
В "красной" зоне карантина вновь более половины регионов Украины Фото: с сегодняшнего дня официально "красной" стала Полтавская область (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Полтавскую область официально внесли в "красную" зону карантина. Теперь в "красными" являются вновь более половины регионов Украины - 13.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные - "оранжевые".

В "красной" зоне действуют самые жесткие карантинные ограничения. В частности, запрещена работа ТРЦ, театров, кафе и рестораны работают на вынос. Также местная власть может ввести ограничения на работу общественного транспорта.

Напомним, решение о переходе Полтавской области в "красную" зону было принято еще 13 апреля.

Отметим, вчера в Киеве приняли решение продлить локдаун до 30 апреля. Местная власть считает ситуацию в столице с коронавирусом сложной.

Ранее РБК-Украина писало, что Черкасская и Донецкая области соответствуют попаданию в "красную" зону карантина.

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