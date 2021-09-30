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Львовская область за три-четыре недели может перейти в "красную" зону

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Львов, Четверг 30 сентября 2021 15:30
Львовская область за три-четыре недели может перейти в "красную" зону Фото: Львовская область за три-четыре недели может перейти в " красную "зону (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня во Львовской области сохраняется негативная тенденция заболеваемости. Через несколько недель она может перейти из "желтой" зоны в "красную".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.

По словам руководителя департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, сегодня в области сохраняется негативная тенденция заболеваемости коронавирусом, однако пика пока не достигнуто.

"Если проанализировать динамику последних дней, то введение "красной зоны" возможно за три-четыре недели. Но здесь во многом зависит от нас – насколько мы будем соблюдать правила карантина, ограничивать массовые мероприятия, носить маски, соблюдать дистанцию, насколько активно мы будем вакцинироваться", – заявил Орест Чемерис.

Чемерис добавил, что сейчас во Львовской области полный курс вакцинации прошли 72% медицинских работников, а получили первую дозу - 97%. В частности, среди педагогов двумя дозами привиты 51%, а одной - 71,5%. Загруженность больниц в области составляет 51%.

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