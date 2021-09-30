ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Львівська область за три-чотири тижні може перейти в "червону" зону

Новость на русском →
Львів, Четвер 30 вересня 2021 15:30
Львівська область за три-чотири тижні може перейти в "червону" зону Фото: Львівська область за три-чотири тижні може перейти в "червону" зону (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні у Львівській області зберігається негативна тенденція захворюваності. Через декілька тижні вона може перейти з "жовтої" зони в "червону".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Zaxid.

За словами керівника департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, сьогодні в області зберігається негативна тенденція захворюваності на коронавірус, однак піку поки що не досягнуто.

"Якщо проаналізувати динаміку останніх днів, то запровадження "червоної зони" можливе за три-чотири тижні. Але тут багато в чому залежить від нас – наскільки ми будемо дотримуватися правил карантину, обмежувати масові заходи, носити маски, дотримуватись дистанції, наскільки активно ми будемо вакцинуватись", – заявив Орест Чемерис.

Чемерис додав, що наразі у Львівській області повний курс вакцинації пройшли 72% медичних працівників, а отримали першу дозу - 97%. Зокрема, серед освітян двома дозами щеплені 51%, а однією - 71,5%. Завантаженість лікарень в області становить 51%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львовская область Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус