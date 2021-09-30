Львівська область за три-чотири тижні може перейти в "червону" зону

Сьогодні у Львівській області зберігається негативна тенденція захворюваності. Через декілька тижні вона може перейти з "жовтої" зони в "червону".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Zaxid .

За словами керівника департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, сьогодні в області зберігається негативна тенденція захворюваності на коронавірус, однак піку поки що не досягнуто.

"Якщо проаналізувати динаміку останніх днів, то запровадження "червоної зони" можливе за три-чотири тижні. Але тут багато в чому залежить від нас – наскільки ми будемо дотримуватися правил карантину, обмежувати масові заходи, носити маски, дотримуватись дистанції, наскільки активно ми будемо вакцинуватись", – заявив Орест Чемерис.

Чемерис додав, що наразі у Львівській області повний курс вакцинації пройшли 72% медичних працівників, а отримали першу дозу - 97%. Зокрема, серед освітян двома дозами щеплені 51%, а однією - 71,5%. Завантаженість лікарень в області становить 51%.