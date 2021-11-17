ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Львовская область может выйти из "красной" зоны: в ОГА рассказали когда

Новина українською →
Львовская область, Среда 17 ноября 2021 12:30
Львовская область может выйти из "красной" зоны: в ОГА рассказали когда Фото: Львовская область может выйти из "красной" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львовской области показатели заболеваемости коронавирусом начали постепенно снижаться. Таким образом, регион может выйти из "красной" зоны адаптивного карантина через две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой директора департамента здравоохранения ЛОГА Ореста Чемериса во время брифинга.

"Заболеваемость коронавирусной инфекцией на Львовщине медленно начала идти на спад. Поэтому уже через две недели область имеет все шансы выйти из "красной" зоны в условиях соблюдения карантинных ограничений, а также проведения вакцинации", - отметил Чемерис.

Он также подчеркнул, что кроме снижения количества выявленных новых COVID-случаев, в последнее время в регионе наблюдается незначительный спад госпитализаций больных коронавирусом и вызовов скорой помощи к таким пациентам.

Напомним, во Львовской области вводят дополнительные ограничения на перевозку пассажиров в пригородном транспорте. Так, 22 ноября в транспорте будет разрешено перевозить только COVID-безопасных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область Красная зона карантина
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе