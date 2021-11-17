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Львівська область може вийти з "червоної" зони: в ОДА розповіли коли

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Львівська область, Середа 17 листопада 2021 12:30
Львівська область може вийти з "червоної" зони: в ОДА розповіли коли Фото: Львівська область може вийти з "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Львівській області показники захворюваності на коронавірус почали поступово знижуватися. Таким чином, регіон може вийти з "червоної" зони адаптивного карантину за два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням директора департаменту охорони здоров'я ЛОДА Ореста Чемериса під час брифінгу.

"Захворюваність на коронавірусну інфекцію на Львівщині повільно почала йти на спад. Відтак вже за два тижні область має усі шанси вийти із "червоної" зони за умов дотримання карантинних обмежень, а також проведення вакцинації", - зазначив Чемерис.

Він також підкреслив, що окрім зниження кількості виявлених нових COVID-випадків, останнім часом у регіоні спостерігається незначний спад госпіталізацій хворих коронавірусом та викликів швидкої допомоги до таких пацієнтів.

Нагадаємо, у Львівській області вводять додаткові обмеження на перевезення пасажирів у приміському транспорті. Так, 22 листопада в транспорті буде дозволено перевозити тільки COVID-безпечних.

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