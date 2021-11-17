Львовская область может выйти из "красной" зоны: в ОГА рассказали когда

Во Львовской области показатели заболеваемости коронавирусом начали постепенно снижаться. Таким образом, регион может выйти из "красной" зоны адаптивного карантина через две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой директора департамента здравоохранения ЛОГА Ореста Чемериса во время брифинга.

"Заболеваемость коронавирусной инфекцией на Львовщине медленно начала идти на спад. Поэтому уже через две недели область имеет все шансы выйти из "красной" зоны в условиях соблюдения карантинных ограничений, а также проведения вакцинации", - отметил Чемерис.

Он также подчеркнул, что кроме снижения количества выявленных новых COVID-случаев, в последнее время в регионе наблюдается незначительный спад госпитализаций больных коронавирусом и вызовов скорой помощи к таким пациентам.