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Львовская область уже завтра может оказаться в "красной" зоне, - ОГА

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Львовская область, Вторник 19 октября 2021 16:05
Львовская область уже завтра может оказаться в "красной" зоне, - ОГА Фото: Львовская область может завтра "покраснеть" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во Львовской области второй день подряд завышен показатель госпитализации больных с коронавирусом. Если сегодня показатели снова будут превышать норму, то область завтра может попасть в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса.

Кроме госпитализаций, по словам Чемериса, в городе наблюдается проблема с загруженностью больничных коек с кислородом.

"Мы наблюдаем высокий показатель госпитализации пациентов. Если предельно допустимой нормой является 60 госпитализаций, то у нас есть далеко за 70. Кроме того, уже второй день подряд мы пересекаем предельную отметку 65% загруженности коек с кислородом. Если мы преодолеем эту отметку и сегодня, то ожидаем решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о переводе в "красную" зону",- сказал он на брифинге.

Более того, как отметил Чемерис, на грани допустимой нормы и показатель выявления больных коронавирусом. В последние три дня этот показатель колеблется от 18,5% до 19,6%, тогда как норма 20%. А за прошедшие сутки в области зафиксировали наибольшее за время пандемии количество смертей от COVID-19.

Напомним, в ближайшее время, по данным экспертов, в "красную" зону карантина могут попасть еще 4 области.

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