Во Львовском университете всю группу отправили на карантин из-за COVID у студента

Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко у одного из студентов группы биологического факультета подтвердили COVID. В связи с этим первая группа четвертого курса была отправлена на карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZAXID.NET .

В деканате уточнили, что на самоизоляцию с 8 сентября направили первую группу 4 курса. Они будут учиться дистанционно в течение двух недель.

Это первый подобный случай в университетах Львова.

В постановлении главного санитарного врача Украины говорится, что студенты, школьники и дошкольники должны переходить на дистанционное обучение, если кто-то из группы или класса заболеет COVID. Конкретные сроки самоизоляции в постановлении не сообщаются, однако обычно говорится о двух неделях.