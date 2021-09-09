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Во Львовском университете всю группу отправили на карантин из-за COVID у студента

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Четверг 09 сентября 2021 16:28
Во Львовском университете всю группу отправили на карантин из-за COVID у студента Фото: Во Львовском университете всю группу отправили на карантин из-за COVID у студента (prosestru.cz)
Автор: Валерия Полищук

Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко у одного из студентов группы биологического факультета подтвердили COVID. В связи с этим первая группа четвертого курса была отправлена на карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZAXID.NET.

В деканате уточнили, что на самоизоляцию с 8 сентября направили первую группу 4 курса. Они будут учиться дистанционно в течение двух недель.

Это первый подобный случай в университетах Львова.

В постановлении главного санитарного врача Украины говорится, что студенты, школьники и дошкольники должны переходить на дистанционное обучение, если кто-то из группы или класса заболеет COVID. Конкретные сроки самоизоляции в постановлении не сообщаются, однако обычно говорится о двух неделях.

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