У Львівському університеті всю групу відправили на карантин через COVID у студента
Фото: у Львівському університеті всю групу відправили на карантин через COVID у студента (prosestru.cz)
У Львівському національному університеті імені Івана Франка в одного зі студентів групи біологічного факультету підтвердили COVID. У зв'язку з цим перша група четвертого курсу була відправлена на карантин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZAXID.NET.
У деканаті уточнили, що на самоізоляцію з 8 вересня направили першу групу 4 курсу. Вони навчатимуться Дистанційно протягом двох тижнів.
Це перший подібний випадок в університетах Львова.
У постанові головного санітарного лікаря України йдеться, що студенти, школярі та дошкільнята повинні переходити на дистанційне навчання, якщо хтось із групи або класу захворіє. Конкретні терміни самоізоляції в постанові не повідомляються, проте зазвичай йдеться про два тижні.