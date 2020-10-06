Во Львовской области фиксируют повторные случаи заражения COVID-19

Во Львовской области зафиксированы повторные случаи заражения коронавирусом. Также в области растет количество тяжелых пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

"В области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. К счастью, их не много, они единичны", - заявил он.

При этом Чемерис отметил, что во второй раз болезнь не протекает легче.

Он также добавил, что тяжелее стали и осложнения вследствие коронавируса.

"В последнее время наблюдаются клинические проявления полинейропатии, неврологическая сторона начинает давать клинические признаки, которые еще месяц назад были единичными, но сегодня их больше. Это, в частности увеличивает восстанавливающий период после стационара", - сообщил Чемерис.

Напомним, повторные случаи заражения коронавирусом выявили и в Черновицкой области.

Кроме того, в Минздраве ожидают 5 тысяч случаев коронавируса за сутки уже до конца недели.

Добавим, что ранее в Южной Корее коронавирусом повторно заразились более 140 выздоровевших.