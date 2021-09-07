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Во Львовской области могут усилить карантин: названы сроки

Автор: Сергей Пышкин

Львовская область вскоре может перейти в "желтую зону". Последние трое суток она переходит за пределы показателя "зеленой зоны".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Смотри-ка.

По словам директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталии Иванченко, за последние три недели прирост заполненности коек вырос от 4% до 15%. Если количество госпитализаций будет продолжать расти - область может вскоре перейти в "желтую зону".

"При условии сохранения существующей тенденции увеличения уровня заболеваемости, Львовщина может перейти в желтую зону уже со второй половины сентября", – отмечает Иванченко.

Отмечается, что сегодня во Львовской области вакцинировано 607 тысяч граждан с 2,5 миллиона населения, что не является лучшим показателем по мнению Иванченко.

Также есть вероятность роста случаев заболевания штаммом " Дельта".

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