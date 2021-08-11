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Во Львовской области рекомендуют селить в общежития только вакцинированных студентов

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Львовская область, Среда 11 августа 2021 15:30
Во Львовской области рекомендуют селить в общежития только вакцинированных студентов Фото: общежитиям Львовской области не рекомендуют селить невакцинированных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям дала рекомендации учреждениям образования. Комиссия рекомендует селить в общежития только вакцинированных студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской областной государственной администрации.

Комиссия ТЭБ и ЧС прогнозирует, что с началом учебного периода во Львовской области увеличится риск распространения вируса COVID-19, в частности, среди молодежи.

"Следовательно, члены комиссии рекомендуют руководителям учебных заведений (в частности, ректорам высших учебных заведений) проводить заселение студентов в ведомственные общежития только после прохождения полного курса вакцинации от COVID-19", - рассказали в ОГА.

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