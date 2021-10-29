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Во Львовской области участились COVID-случаи среди беременных и детей, - ОГА

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Львов, Пятница 29 октября 2021 16:19
Во Львовской области участились COVID-случаи среди беременных и детей, - ОГА Фото: во Львовской области участились случаи заражения COVID беременных и детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во Львовской области коронавирусом стали чаще болеть беременные, дети и людей в возрасте от 30 до 39 лет. В ОГА призвали эти категории населения вакцинироваться против COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг директора департамента Львовской ОГА Ореста Чемериса.

"У нас сейчас более 30 беременных женщин, которые находятся в стационарах. По сравнению с прошлыми волнами, это были единичные случаи", - сказал он, добавив, что во время прошлой волны коронавируса беременные переносили инфекцию легче.

Чемерис также отметил большое количество больных коронавирусом детей. По его словам, в области в стационарах на кислороде находится более 40 детей.

Глава департамента напомнил, что женщинам и детям от 12 лет можно вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, во Львовской области три больницы, где принимают больных коронавирусом, заполнены на 100%.

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