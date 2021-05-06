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Во Львовской области женщина продавала поддельные справки о негативном тесте на COVID

Новина українською → Львовская область, Четверг 06 мая 2021 11:23
Во Львовской области женщина продавала поддельные справки о негативном тесте на COVID Фото: женщина продавала поддельные справки о негативном тесте (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В Золочевском районе Львовской области женщина продавала поддельные справки о негативных тестах на "COVID-19". Следователи сообщили ей о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Отмечается, что за содеянное подозреваемой грозит наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

Как установили правоохранители, 35-летняя жительница Золочевского района подделывала и продавала справки о прохождении тестирования на заболевание "Covid-19" от имени медицинских учреждений, которые такие исследования фактически не проводили. При этом "заказчики" этих справок не проходили никаких обследований и не сдавали биоматериал на исследование. Стоимость поддельной "справки" составляла 500 гривен.

"Следователи Золочевского районного отдела полиции, при процессуальном руководстве Золочевской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, грозящее подозреваемой - лишение свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины обнаружила подделку тестов на коронавирус. Злоумышленники "работали" с частными лабораториями и "качественно" подделывали результаты тестов.

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