ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Львовяне на выходных смогут вакцинироваться в здании горсовета

Новина українською →
Среда 03 ноября 2021 18:20
Львовяне на выходных смогут вакцинироваться в здании горсовета Фото: львовяне на выходных смогут вакцинироваться в здании горсовета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В здании Львовского городского совета установили временный пункт вакцинации от коронавируса. Прививать будут 6 и 7 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zaxid.

Отмечается, что пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 18:30. В центре также есть перерыв с 14:00 до 15:00.

Чтобы привиться можно предварительно записаться в очередь Helsi или же приходить без записи. При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Украина
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе