Львовяне на выходных смогут вакцинироваться в здании горсовета

В здании Львовского городского совета установили временный пункт вакцинации от коронавируса. Прививать будут 6 и 7 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zaxid .

Отмечается, что пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 18:30. В центре также есть перерыв с 14:00 до 15:00.

Чтобы привиться можно предварительно записаться в очередь Helsi или же приходить без записи. При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.