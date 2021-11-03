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Львів'яни на вихідних зможуть вакцинуватися в будівлі міськради

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Середа 03 листопада 2021 18:20
Львів'яни на вихідних зможуть вакцинуватися в будівлі міськради Фото: Львів'яни на вихідних зможуть вакцинуватися в будівлі міськради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У будівлі Львівської міської ради встановили тимчасовий пункт вакцинації від коронавірусу. Щепитимуть 6 й 7 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid.

Зазначається, що пункт вакцинації працюватиме з 10:00 до 18:30. Водночас в центрі також є перерва із 14:00 до 15:00.

Щоб щепитися можна попередньо записатися в чергу Helsi або ж приходити без запису. При собі необхідно мати паспорт й ідентифікаційний код.

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