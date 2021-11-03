Львів'яни на вихідних зможуть вакцинуватися в будівлі міськради

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid .

Зазначається, що пункт вакцинації працюватиме з 10:00 до 18:30. Водночас в центрі також є перерва із 14:00 до 15:00.

Щоб щепитися можна попередньо записатися в чергу Helsi або ж приходити без запису. При собі необхідно мати паспорт й ідентифікаційний код.