Львів'яни на вихідних зможуть вакцинуватися в будівлі міськради
Фото: Львів'яни на вихідних зможуть вакцинуватися в будівлі міськради (Віталій Носач, РБК-Україна)
У будівлі Львівської міської ради встановили тимчасовий пункт вакцинації від коронавірусу. Щепитимуть 6 й 7 листопада.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid.
Зазначається, що пункт вакцинації працюватиме з 10:00 до 18:30. Водночас в центрі також є перерва із 14:00 до 15:00.
Щоб щепитися можна попередньо записатися в чергу Helsi або ж приходити без запису. При собі необхідно мати паспорт й ідентифікаційний код.